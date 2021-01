«Il était une fois»: Patrick Dempsey reprend son rôle pour le deuxième volet

« Je viens juste de recevoir le scénario de ce deuxième volet. (…) Maintenant je commence à le parcourir, à prendre des notes. (…) C’est très excitant » raconte Patrick Dempsey sur le plateau de Good Morning America à propos de la suite d’« Il était une fois ». Ce second volet devrait s’appeler « Disenchanted » c’est-à-dire le désenchantement. « Il était une fois » de Disney est sorti en 2007, a rencontré un succès et quelques nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Le film a surtout lancé la carrière d’Amy Adams.

Dans le premier opus, la princesse Giselle est condamnée à vivre à New York par la reine maléfique. Giselle va faire son chemin et rencontrer l’avocat Robert Philip. Dans le deuxième opus, 10 plus tard, Giselle et Robert se sont mariés et devraient filer le parfait amour à moins que le titre du film ne prenne tout son sens.

Le film sera attendu sur la plateforme Disney+ avec les décors d’Andalasia, le monde en dessin animé et surtout les chansons propre à Disney. Pour ça il faudra encore attendre le tournage attendu au printemps.