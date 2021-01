La petite-fille de Maurice Leblanc évoque le succès de la série «Lupin: dans l’ombre d’Arsène»

À 83 ans, Florence Boespflug-Leblanc est la petite-fille et l’unique héritière de Maurice Leblanc, le créateur du célèbre gentleman-cambrioleur Arsène Lupin. Dans une interview accordée au Parisien, elle évoque le succès de la série « Lupin : dans l’ombre d’Arsène », diffusée sur Netflix. Avec Omar Sy en acteur principal, la série cartonne depuis qu’elle est diffusée sur la plateforme de streaming et elle s’est également classée en tête des contenus les plus visionnés dans de nombreux pays, rapporte BFM TV.

Si elle est au courant du succès de la série, Florence Boespflug-Leblanc ne l’a pas encore visionnée puisqu’elle vient seulement de s’abonner à Netflix. « Mon entourage m’a dit que c’était amusant et bien fait », a-t-elle quand même déclaré. En ce qui concerne les diverses adaptations d’Arsène Lupin, la petite-fille de Maurice Leblanc a un avis mitigé : « Pour la télé et le cinéma, il y a eu du bon et du moins bon. C’est quand on le sort de son contexte que ça me gêne ».