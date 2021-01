Inceste, le dernier tabou

Triste constat, que chaque affaire médiatique remet en lumière : les victimes d’inceste sont bien plus nombreuses qu’on ne l’imagine. Il n’y a pas de chiffres précis en Belgique mais la situation chez nos voisins est éloquente. En France donc, selon un sondage Ipsos pour l’association « Face à l’inceste », rendu public en novembre 2020, un Français sur 10 affirme avoir été victime d’inceste ! Et selon une enquête de terrain de l’Institut National d’Études Démographiques, publiée également fin 2020, un homme sur huit (13 %) et près d’une femme sur 5 (18 %)...