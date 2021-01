Alain Delon: trop de chagrins à supporter

« Vous vous aimez beaucoup ? » « Beaucoup, c’est un faible mot. » À cette question du cinéaste Alain Cavalier venu les filmer à leur domicile en 1965, Alain Delon a répondu sans une once d’hésitation. Le couple qu’il forme alors avec Nathalie Delon fusionne dans une seule et même molécule. Elle réside chez lui, s’occupe de ses chiens, s’amuse de sa passion pour les armes. On tourne en noir et blanc. Leur beauté commune n’en apparaît que plus forte. Il lui a donné son nom, le meilleur des visas pour entrer au cinéma. Jeudi dernier, l’...