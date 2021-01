Covid-19: un gorille traité aux anticorps a guéri

Plusieurs gorilles ont ainsi montré des symptômes de toux légère, de nez bouché ou qui coule et des épisodes de léthargie. En raison de son âge avancé et de sa santé précaire, Winston a été examiné sous anesthésie. Souffrant de pneumonie et d’une maladie du cœur, il a été traité avec un cocktail de médicaments pour le cœur, d’antibiotiques et d’anticorps « monoclonaux ». Ces anticorps fabriqués en laboratoire et injectés par intraveineuse imitent le fonctionnement du système immunitaire après la contamination par le coronavirus.