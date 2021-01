Après le nez et les oreilles, le Français «Black Alien» se fait retirer la lèvre supérieure (vidéo)

Il y a ceux qui aiment les tatouages, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Mais ici, on est à un tout autre niveau ! Anthony Loffredo, un Montpelliérain plus connu sous le nom de « Black Alien » a en effet voulu se faire opérer à plusieurs reprises pour déformer totalement son corps. Comme l’indique son surnom, il veut en effet avoir le plus possible l’allure d’un Alien. Il s’était donc déjà fait ôter le nez et les oreilles, mais ce n’était pas assez pour lui.

Encore plus, toujours plus

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Anthony Loffredo a décidé de pousser le bouchon encore un peu plus loin. Cette fois-ci, il s’est donc fait retirer la lèvre supérieure, ce qui laisse totalement apparentes ses dents. Une opération dont il est manifestement très fier puisqu’il exhibe sur les réseaux sociaux sans relâche.

Cette transformation complète une série déjà longue : tatouages sur l’entièreté du corps, implants dans le crâne, langue coupée en deux… Mais ce n’est pas terminé ! L’extase suprême de Black Alien serait se remplacer sa peau par du métal et de modifier véritablement ses bras, ses jambes, etc. Pour l’instant, il n’a toutefois pas été aussi loin.