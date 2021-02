Marilyn Manson accusé de violences sexuelles et de viols par plusieurs femmes dont Evan Rachel Wood

En 2016, Evan Rachel Wood révélait qu’elle avait été victime d’un viol. Mais à l’époque, le mouvement #MeToo n’avait pas encore véritablement émergé et elle s’était contentée de citer un ancien conjoint, sans précision supplémentaire. Aujourd’hui, les temps ont changé et elle met un nom sur cet homme : Marilyn Manson, avec qui elle était en couple de 2007 à 2010. Selon d’autres accusations, elle ne serait d’ailleurs pas la seule à avoir été victime de violences sexuelles de la part du musicien.

Agir « avant qu’il ne détruise d’autres vies », dit-elle

C’est ce lundi sur Instagram qu’Evan Rachel Wood a publié sa dénonciation sous forme de message de quelques lignes. « Le nom de mon agresseur est Brian Warner, connu par le monde entier sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé par gagner ma confiance quand j'étais adolescente et il a abusé de moi de manière horrible pendant des années », commence-t-elle. « Il m’a lavé le cerveau et manipulé pour me soumettre. J’en ai assez de vivre dans la peur de la vengeance, de la calomnie ou du chantage. Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et interpeller les professions qui l’ont laissé agir, avant qu’il ne détruise d’autres vies. Je me tiens aux côtés des nombreuses victimes qui ne veulent plus rester silencieuses », écrit-elle.

En 2018, Evan Rachel Wood avait confié devant le Congrès américain qu’elle avait été diagnostiquée avec un syndrome de stress post-traumatique, sept ans après ses viols. Elle appuyait alors le vote d’une loi ayant pour but de mieux protéger les victimes d’agressions sexuelles.