Aiways U5: 100% électrique

Avec son design propre et sans fioriture, l’Aiways U5 ne fera pas tourner les têtes sur son passage et son style ne constituera sans doute pas un élément décisif d’achat, même s’il s’inscrit bien dans son époque. Relativement imposant avec ses 4,68 m de long, il peut en revanche se targuer d’une habitabilité impressionnante. Derrière la banquette 60-40, 532 litres de bagagerie prennent aisément place grâce aux formes régulières. Et les passagers de ladite banquette sont particulièrement gâtés puisque l’espace aux jambes est digne des meilleures limousines, même avec un conducteur de 1,80 m...