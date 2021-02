Le comédien Richard Berry est accusé d’inceste par sa fille

C’est Le Point qui rapporte les informations, une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République de Paris par la fille de l’acteur, Coline Hiegel Berry, 45 ans. Elle devrait être auditionnée dans les prochains jours. Les faits dont il est questions remontent entre ses 8 et 10 ans et sont aujourd’hui prescrits. Elle porte plainte contre son père et une de ses anciennes belle-mères, la chanteuse américaine Jeane Manson, pour viols et agressions sexuelles et corruption de mineur. La mère de Coline Hiegel Berry, Catherine Hiegel, assure la « soutenir ».

Le comédien de 70 ans s’est défendu de ces faits incestueux lors d’un long message sur Instagram en commençant comme suit : « Je m’adresse à vous aujourd’hui parce que je suis face à une situation parmi les plus douloureuses qui soient pour un homme, et pour un père ». Il continue en évoquant sa séparation avec l’actrice Catherine Hiegel : « Il y a quarante-cinq ans naissait ma fille Coline. Alors qu’elle avait deux ans, sa mère et moi nous sommes séparés dans des conditions très conflictuelles ».