David Pujadas se fait reprendre dans Les Indispensables suite aux graphiques sur l’évolution des cas de Covid-19 (vidéo)

Lors d’une chronique dédiée à l’évolution du nombre de cas de Covid-19, les deux journalistes David Pujadas et Baptiste Morin cherchent à montrer si les chiffres reculent où non selon différents indicateurs. Ils prennent d’abord la courbe du nombre de cas détecté au niveau mondial. Bien que les chiffres restent importants, Baptiste Morin explique que sur les trois dernières semaines, en enlevant le pic de contamination du 7 janvier, les chiffres montrent une baisse de presque 30 %. La lecture des graphes continue sur les plateaux selon les pays, les États-Unis, le Mexique puis l’Europe. Pujadas en convient, les chiffres sont à la baisse : entre 30 % et 60 %.

Quand vient l’analyse du graphe sur le Portugal (à partir de 2min10 dans la vidéo), exception européenne dans l’évolution des cas, l’épidémiologiste Catherine Hill réagit : « C’est ridicule. Il y a des variabilités à l’intérieur de chaque semaine. Vous comparez le pic et le creux ». Le journaliste continu tout de même. David Pujadas rappelle rapidement que les chiffres sont tout récents et invite le journaliste à poursuivre. La situation en Italie paraît s’améliorer, un bref mot sur l’Allemagne puis le Grande-Bretagne, David Pujadas conclus cette première partie de l’intervention : « Je crois que c’est assez clair (…) On va retrouver les cartes de l’Allemagne et de l’Italie mais vous allez voir que ce n’est pas une question de deux ou trois jours. En Allemagne et Italie, ça fait huit à dix jours que ça baisse. »