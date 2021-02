The Weeknd offre du grand spectacle au Super Bowl (vidéo)

Ce dimanche soir, c’était la fête aux USA ! Le moment tant attendu du Super Bowl, finale du championnat de football américain, est arrivé. Les près de 100 millions de téléspectateurs ont donc pu assister à la victoire écrasante de Tampa, qui jouait à domicile contre Kansas City. Et comme chaque année, pour célébrer ce moment comme il se doit, un grand artiste a enflammé la scène du stade à la mi-temps. Cette fois-ci, c’est The Weeknd qui a eu l’honneur de s’occuper de cette tâche et force est de constater qu’il a rempli ce rôle avec brio.

Feux d’artifice et chorégraphies millimétrées

Un premier constat s’est imposé hier soir : The Weeknd est un perfectionniste et cela s’est vu ! Le spectacle est probablement l’un des plus travaillés et des plus impressionnants de l’histoire du Super Bowl, au contraire du match qui a été très vite plié. Pour en mettre plein la vue, le chanteur canadien a même déboursé entre 7 et 9 millions de dollars en plus du budget initial pour en mettre plein la vue. Au début, on le voit ainsi récupérer l’iconographie des clips de son dernier album, inspiré de Las Vegas. L’artiste défile parmi les néons et buildings de la « Sin City », recréés sur la scène, avec régulièrement des feux d’artifice qui illuminent le stade, à l’image de la ville du jeu.

Mais le plus impressionnant arrive à la fin. The Weeknd apparaît sans ses bandages portés sur son visage ces dernières semaines, au milieu d’une foule de danseurs habillés comme lui et qui portent à leur tour ces mêmes bandages. Une mise en scène destinée à dénoncer le culte de la chirurgie esthétique. Vu l’audience incroyable de cet évènement, il n’y a aucun doute sur le fait que le message soit passé !