Le père d’Audrey Pulvar accusé de pédocriminalité: la journaliste affectée malgré elle par la polémique

Les attaques ad hominem envers la journaliste ont également provoqué, par ricochet, une vague de soutiens à son encontre. « Ceux qui tentent d’associer la fille au père sont de méprisables rapaces. Tout mon soutien à Audrey Pulvar dont les propos sont sans ambiguïtés », déclare par exemple Laurence Rossignol, ancienne ministre française des Droits des femmes. « Ces gens qui chassent en meute et qui aboient sur une femme qui n’est en rien responsable des horreurs commises par son père et qui n’a fait que respecter la volonté des victimes, me dégoûtent », gronde de son côté l’historienne Elodie Jauneau. Une polémique qui fait penser aux attaques contre Angèle lorsque Roméo Elvis a été accusé d’agression sexuelle.

Dans leur accusation, les cousines d’Audrey Pulvar expliquent qu’« à l’âge de 7 et 10 ans, nos routes ont croisé celle d’un homme » qui n’est autre que Marc Pulvar. Il aurait alors commis des actes de « pédocriminalité », ce qui traumatise encore ces femmes aujourd’hui. « C’était l’oncle de la famille, le favori, adulé déjà, par tous. Une confiance totale, qui dure encore aujourd’hui de manière posthume, et que nous avons décidé de briser, une fois pour toutes », déclarent-elle. « Je les soutiens pleinement et admire leur courage. Je souhaite qu’elles soient entendues et que leur parole soit respectée », a commenté Audrey Pulvar qui précise qu’« il y a une vingtaine d’années quand ses cousines lui en ont parlé » de ces faits. Marc Pulvar ne risque cependant rien puisqu’il est décédé en 2008, dans la gloire et avec un grand hommage en son honneur.