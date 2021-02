Virginie Efira en lice pour le César de la «meilleure actrice»

Une comédie sentimentale, une romance initiatique gay et de l’humour absurde : les derniers films des réalisateurs Emmanuel Mouret, François Ozon et Albert Dupontel forment le trio de tête des nominations aux César 2021. Emmanuel Mouret fait la course en tête au terme de ce tour préliminaire, avec sa nouvelle exploration des sentiments amoureux « Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait », 13 nominations, a annoncé mercredi l’Académie.

Le dixième long-métrage du réalisateur de 50 ans devance d’un cheveu la romance gay « Été 85 » de François Ozon, un cinéaste souvent nommé mais jamais récompensé, et la comédie « Adieu les Cons » d’un roi de l’humour décapant, Albert Dupontel, 12 nominations chacun. Après une année très particulière, marquée par des mois de fermeture des salles pour cause de pandémie, les 4.292 membres de l’Académie ont dû faire leur choix parmi 125 films qui ont réussi malgré tout à sortir. Un peu plus de la moitié d’entre eux (54,9 %) ont voté.