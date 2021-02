1. Réserve naturelle du Westhoek

On connaît La Panne pour sa digue et ses plages, moins pour sa réserve naturelle qui vaut pourtant le voyage vers la côte à elle seule. Créée en 1957, la réserve naturelle du Westhoek s’étend sur 340 hectares et constitue la plus ancienne réserve de Flandre. Elle s’étend jusqu’à la frontière française. Voilà une belle zone de dunes préservées. Au centre de la réserve, une grande dune mobile centrale est surnommée le « Sahara ». Des travaux ont été entrepris...