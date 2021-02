Julie Zenatti: «La musique a été ma bouée»

La morosité ambiante n’a qu’à bien se tenir. Julie Zenatti vole au secours de nos pensées noires, elle qui s’est donné pour mission de « refaire danser les fleurs ». C’est ce qui nous vaut un disque inspiré autant des années 70 et 80 que de l’univers de Michel Berger. La jeune maman s’y révèle plus dans la transmission que dans l’hommage pur et dur, surtout pas dans la caricature. Quand, parfois, pour se montrer fidèle à l’esprit de ce qu’on veut transmettre, il faut oser bouger les lignes et se réinventer.

Cet...