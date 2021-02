Un gros météore est tombé dans le ciel belge ce matin (vidéo)

Il était 6 heures du matin, ce vendredi 12 février, lorsque l’événement s’est produit. Pour ceux qui étaient déjà levés, certains ont peut-être eu la chance de voir passer dans le ciel une grosse boule de feu passer à toute vitesse. C’était le cas de quelques Belges qui ont été stupéfaits par la vue d’un météore. Un événement confirmé par l'institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique

« Une boule de feu qui tombe du ciel »

Selon ce dernier, le corps céleste est passé au-dessus de la Manche. Il était de ce fait visible en Belgique, mais aussi en France, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Allemagne. Une caméra de surveillance située à la frontière germano-autrichienne a même réussi à le percevoir à l’horizon.

En Belgique, RTL Info a collecté quelques témoignages des chanceux qui ont pu voir le spectacle. « Je pense avoir aperçu une météorite ce matin, est-ce possible ? C'était impressionnant, ça été tellement vite! Une boule de feu qui tombe du ciel », raconte Isabelle. « J’ai vu un point lumineux dans le ciel, plus gros qu’une étoile, beaucoup plus lumineux aussi, qui bougeait très rapidement vers le bas, rectiligne et vertical », ajoute un dénommé Régis.