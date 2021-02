Le chat Larry, un animal politique à Downing Street (photos)

Sa notice biographique sur le site officiel du gouvernement souligne qu’il a « su conquérir le cœur du public » et des journalistes qui lui offrent, en patientant devant la résidence, grattouilles et friandises. Larry teste le « mobilier ancien » pour ses siestes. Quant à la dératisation, il serait toujours en « phase de planification tactique ». Quand en 2016, David Cameron démissionne après la victoire du «Leave» lors du référendum sur le Brexit, Larry, lui, reste à Downing Street.

«C’est moi qui dirige»

Dans un pays où les animaux sont adorés, le félin joue aussi un rôle de « relations publiques », explique à l’AFP l’historien Anthony Seldon. « Il contribue à humaniser le Premier ministre », souligne le spécialiste de Downing Street, et en période difficile, à faire « distraction ». « Quand il y a une telle déconnexion entre les politiques et les électeurs, un Premier ministre — surtout un Premier ministre qui a sans doute aggravé les choses en contribuant à polariser le pays — va saisir la moindre opportunité pour donner aux gens l’impression qu’ils ont quelque chose en commun », estime Tim Bale, professeur de sciences politiques à la Queen Mary University de Londres.

« Nous n’aimons pas tous les chats — c’est sans doute pourquoi Boris Johnson a aussi un chien — mais des millions de Britanniques ont un animal », a souligne le politologue auprès l’AFP. « Donc il y a une opportunité à saisir ». Larry est de toutes les visites d’Etat. S’il s’est montré amical avec Barack Obama, il a aussi immobilisé «the Beast», la limousine blindée de son successeur à la Maison Blanche Donald Trump, en restant obstinément posté dessous.

Le 24 décembre dernier, alors que la presse était suspendue à l’annonce de l’accord post-Brexit entre Londres et Bruxelles, il s’est illustré en attrapant en un éclair un pigeon trop occupé à picorer le macadam. Le distrait volatile a réussi à s’échapper et Larry à occuper les médias. S’il a toujours refusé de s’exprimer devant un micro, Larry a écrit un livre (enfin, avec l’aide d’un journaliste) et se montre très actif sur Twitter, où son compte — non officiel — est suivi par plus de 430.000 abonnés.

Qui se cache derrière ? Le mystère demeure. Contacté sur le réseau social, «Larry» assure qu’aucun humain ne l’aide pour tweeter. Le secret de sa longévité ? « Il faut se souvenir que je vis ici en permanence, les politiques ne font que loger chez moi jusqu’à ce qu’ils soient virés », explique «Larry» à l’AFP, « ils se rendent comptent tôt ou tard que c’est moi qui dirige les lieux ».

