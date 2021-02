Le squelette de son oncle lui sert à fabriquer une guitare «pour qu’il déchire pour toujours» (vidéo)

« Prince Midgnight » avait un projet et il l’a mené à bien : faire du squelette de son oncle, une guitare. Unique et fabriquée par ses soins, elle fonctionne et sonne correctement. C’est une épopée que l’américain a partagée sur sa page instagram et qui a commencé le 26 janvier pour se terminer cette semaine.

Tout commence malheureusement au décès de cet oncle Filip. « Mon oncle Filip est mort dans les années 90 et a donné son corps à la science », en lisant la suite de ses commentaires, on comprend que le corps s’est retrouvé en dans une école en Grèce. Quand le pays a arrêté d’exposer des vrais squelettes, ils ont mis celui de l’oncle dans une boîte dans un cimetière. « (…) la famille devait payer un loyer (la tombe permanente coûtait 150.000 dollars). Nous avons donc décidé de l’amener aux États-Unis. Heureux d’être réunis ! ».

Dans un post suivant montrant le squelette en question à côté d’un manche de guitare, « Prince Midnight » continue ses explications : « Mon oncle Filip était un grand fan de métal et a été une grande influence pour moi en grandissant ». Une fois que l’homme reçu les restes de son oncle, lui est alors venu l’idée de transformer « uncle Filip » en la première guitare-squelette, pour qu’il puisse « continuer de déchirer pour toujours ». L’oncle en question serait mort dans un accident de voiture il y a 20 ans.