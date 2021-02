Vie extraterrestre: le mystère des ovnis relancé

Abraham « Avi » Loeb est formel : « Oumuamua est la preuve que la vie extraterrestre existe ! » Cet astrophysicien israélo-américain n’est pas fou. Ce spécialiste de l’étude des trous noirs fut même, entre 2011 et 2020, président du département d’astronomie de l’Université de Harvard, aux États-Unis, et il a publié plus de 700 articles scientifiques et quatre livres sur les trous noirs, l’avenir de l’univers ou encore les premières étoiles. Pour lui, l’objet observé en 2017 pourrait n’être rien moins qu’une sonde interstellaire extraterrestre !...