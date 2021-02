Meghan enceinte: un second bébé pour le couple au milieu des polémiques

Moins de trois mois après la révélation de sa fausse couche l’été dernier, Meghan Markle refait l’actualité avec une bonne nouvelle : le prince Harry et son épouse vont accueillir un deuxième enfant. Un heureux événement qu’ils ont choisi de partager le jour de la Saint-Valentin. « Nous pouvons confirmer qu’Archie va être grand frère. Le Duc et la Duchesse de Sussex sont fous de joie », a annoncé l’un des conseillers du couple. Un communiqué accompagné d’un joli cliché en noir et blanc, romantique à souhait, qui nous montre un duo de carte postale allongé sous un...