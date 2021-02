Plus d’un million de personnes âgées souffrent de solitude en Belgique. La crise du Covid a largement amplifié le phénomène. - BelgaImage

On parle beaucoup en ce moment des problèmes rencontrés par les jeunes, dont les activités scolaires et extrascolaires sont très perturbées par la crise du Covid. Mais ils ne sont pas les seuls à souffrir. Nos aînés aussi sont victimes de l’isolement provoqué par cette crise. Et les grands-parents, éloignés de leurs petits-enfants, ne sont pas les seuls à être touchés dans cette population. Explications.

Avant la crise, le constat était déjà édifiant. Près d’un senior sur...