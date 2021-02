Couché sur la plage, un phoque prend le soleil à La Panne devant les touristes (vidéo)

Les températures remontent doucement après la vague de froid de la semaine dernière, et les touristes belges n’ont pas hésité à se rendre à la Côte belge pour les vacances de carnaval, les voyages non-essentiels à l’étranger étant interdit à cause du coronavirus.

Et ce matin, il n’y avait pas que les vacanciers sur la plage de La Panne, rapportent nos confrères de RTL Info. Un phoque profitait du redoux et des quelques rayons de soleil sur le sable. Si sa présence n’est pas un événement exceptionnel, il reste plutôt rare et le phoque a donc attiré tous les regards.

Pour éviter que l’animal soit dérangé, un périmètre de sécurité a été installé par des sauveteurs.