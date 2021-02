Pascal Obispo: «J’ai toujours voulu essayer des choses»

La cinquantaine largement entamée, Pascal Obispo reste un « essayiste ». On l’attendait sur un nouvel album, il propose « Obispo All Access », une application entièrement dédiée à son œuvre, mais pas que. Pour le prix d’une place de concert par an, ses fans et les autres auront accès à l’intégralité de sa discographie, passée et à venir. Ils découvriront aussi des docus, des invités exclusifs, des invitations à la méditation et des révélations inédites distillées par le maître des lieux en personne. De quoi aimer la musique, sa musique, autrement et, pourquoi pas...