Mauvaise nouvelle pour les fans de Céline Dion: elle reporte à nouveau sa tournée européenne (vidéo)

La pandémie de coronavirus n’en a pas fini d’impacter nos vies, et notamment celle des artistes. Privés de représentations et de concerts, ces derniers n’en finissent plus de repousser leur retour à la scène. C’est le cas de Céline Dion, qui avait entamé sa tournée « Courage » aux États-Unis en 2020, et devait passer par l’Europe ensuite.

Mais les plans de la star québécoise sont bouleversés, à nouveau. Alors que ses concerts sur le Vieux continent devaient débuter en 2021, elle a annoncé ce mercredi sur Instagram que ce ne serait pas possible. « En Europe, on espérait vraiment tous vous voir au printemps, mais à l’évidence, il faut beaucoup plus de temps que ce qu’on pensait pour que tout le monde soit en sécurité », regrette l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore » dans une courte vidéo. Elle précise que tous les concerts prévus sont reportés à 2022. « Je m’ennuie », confie encore Céline Dion, qui a bon espoir de retrouver son public européen l’année prochaine : « Au moins, aujourd’hui les vaccins arrivent, donc on a vraiment un bon pressentiment pour ces concerts en 2022 et j’ai hâte que l’on chante tous ensemble à nouveau. On rattrapera tout ce temps perdu ».

Les fans belges de Céline Dion devront donc patienter presque deux ans avant de voir leur idole sur scène à Anvers, les 3 et 4 septembre 2022.