Cette vidéo d’Angela Merkel en panique fait le buzz (vidéo)

« N’oublie pas ton masque ! », « T’as pris ton masque ? », « Mince, mon masque ! », etc. Ces phrases, nous les entendons au quotidien depuis presque un an. Et, soyons honnêtes, il nous est déjà tous arrivé de quitter la maison ou d’entrer dans un commerce en oubliant ce fameux masque. Comme cela est arrivé à Angela Merkel le 11 février dernier lors d’une assemblée au Bundestag, le Parlement allemand.

Sur les images captées par les caméras présentes sur place, on voit la chancelière, sans masque donc, s’asseoir sur son siège dans l’hémicycle. Elle réarrange ses affaires posées devant elle, avant de remarquer qu’elle a oublié de mettre un masque. Prise de panique quelques secondes, elle sursaute en agitant les bras avant de se lever précipitamment pour aller récupérer sa précieuse protection buccale restée sur un pupitre plus loin. Angela Merkel retourne ensuite en riant à sa place.

Une scène amusante, diffusée sur Twitter et qui a beaucoup fait rire les internautes. « Très peu de gens savent que pendant une longue période de 10 secondes, l’Europe était sur le point de s’effondrer », a écrit, ironiquement, en légende de la vidéo, vue plus de 2,5 millions de fois, l’utilisateur du réseau social qui a partagé les images cocasses.