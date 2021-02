À la télé ce soir: «Charles Trenet, l’enchanteur» ou «Save Yourselves»

À l’occasion des 20 ans de la disparition de l’artiste, France 3 propose un grand portrait de Charles Trenet, au plus près de la vie et de l’œuvre d’un enchanteur. Voici l’ardeur, l’enthousiasme, l’émerveillement dont on a tant besoin, et qui font tant de bien aujourd’hui ! Voici aussi la mélancolie, le rejet, l’abandon. Sait-on que la joie chez Trenet se pratiquait comme un sport, une gymnastique de chaque jour ? Cet authentique génie de la chanson apparaît également comme un modèle d’attitude face aux épreuves. Trenet était ce refus absolu du désespoir. Par son œuvre, par sa vie, il nous offre une leçon de bonheur

« Save Yourselves », à 20h30 sur BE 1

de Alex Huston Fischer et Eleanor Wilson

Jack et Su forment un couple branché et ultra-connecté de Brooklyn. Complètement accros à leur téléphone et tablette. Ils profitent de l’occasion de passer une semaine dans une cabane isolée afin de déconnecter. Quand une invasion extra-terrestre s’en prend aux terriens, Jack et Su ne sont pas au courant de cet événement. Ils doivent trouver le moyen de retrouver la civilisation – ou ce qu’il en reste !

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Royal Corgi », à 20h05 sur Club RTL – Trois étoiles

de Ben Stassen et Vincent Kesteloot (2019)

Après plusieurs films d’animation – dont le fameux « Fly Me to the Moon », le premier en 3D de l’histoire ! – tous plus que recommandables pour nos têtes blondes, voici comment expliquer pourquoi le chien préféré de la reine d’Angleterre prend la poudre d’escampette et se retrouve pris au piège par son dauphin qui entend aussitôt prendre son « trône » de « royal canin favori ». Les toutous sont tous super, mais le vénérable couple royal de Buckingham Palace et les Trump en visite chez Sa Gracieuse Majesté ne sont pas en reste ! Une nouvelle « perle » du genre, vocalement défendue par Guillaume Gallienne, de la Comédie-Française.

« Spider-Man » » à 20h15 sur AB3 – Trois étoiles

de Sam Raimi (2002)

Le premier – et en fin de compte toujours le meilleur… à ce jour – d’une saga qui aura même réussi à faire de l’ombre à l’homme chauve-souris en personne, dans la galerie des superhéros issus des comics de l’Oncle Sam. Le jeu spontané de Tobey Maguire lui a donné un côté à la fois émouvant et romantique, sans négliger ce qu’il faut d’autodérision.

« La cabane dans les bois », à 22h40 sur TIPIK – Trois étoiles

de Drew Goddard (2011)

Ce film d’horreur assez classique dans sa mise en route s’achève en totale apothéose, en réalisant la synthèse de tout ce que le cinéma contemporain a pu produire en matière d’effets spéciaux. Avec un second degré… saignant à souhait et en sus, l’apparition d’une Sigourney Weaver toujours aussi magistrale, un « must » certain dans le genre.

« Happy Feet 2 », à 21h05 sur France 4 – Deux étoiles

de George Miller (2011)