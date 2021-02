Accusé de viols, PPDA déclare n’avoir jamais obligé quiconque à une relation sentimentale

« J’ai découvert avec stupéfaction les accusations de madame Florence Porcel, relayées avec complaisance par un quotidien », a-t-il écrit ce vendredi après avoir « récusé fermement » ces accusations « absurdes », « mensongères » et « fantaisistes ». « J’entretenais jusqu’alors avec elle des relations confraternelles et partageais son goût pour la littérature. Plusieurs fois, je l’ai soutenue lorsqu’elle publiait des livres ou lors de ses démêlés avec des journalistes. Il n’y a jamais eu aucune forme d’emprise, ni a fortiori de contrainte. Les écrits de Madame Florence Porcel que j’ai conservés, pour la plupart postérieurs à ses accusations, le prouveront amplement. »

Sensible à la cause de la Femme

« Pour moi, la défense de la cause des femmes a toujours été un sujet de première importance », a-t-il repris. « Je vis donc très douloureusement ces attaques. Et ma famille comme mes proches les jugent insupportables. Je suis révolté par la manière dont on cherche à m’utiliser pour assurer la promotion d’un roman. La recherche de notoriété n’excuse pas tout. Pas davantage la fascination pour ce qui brille. De toute ma vie je n’ai jamais obligé quiconque à une relation sentimentale, ni bien évidemment à une relation sexuelle. Bien entendu, je répondrai à toute convocation des enquêteurs pour rétablir mon honneur et la vérité des faits », conclut-il.