Coronavirus : Emmanuel Macron défie les YouTubeurs McFly et Carlito (vidéo)

La politique, la santé publique et l’humour sont-elles des matières inconciliables ? Visiblement pas pour le président français Emmanuel Macron et les deux YouTubeurs à succès McFly et Carlito (6,24 millions d’abonnés).

Ce vendredi, les deux vidéastes ont annoncé avoir été défiés par le président lui-même. Pour sensibiliser encore les Français aux gestes barrières, le Chef d’État leur demande de publier une vidéo sur leur chaîne (les incitant à les respecter) atteignant les 10 millions de vues. S’ils y parviennent, McFly et Carlito auront le privilège de tourner une de leurs vidéos à l’Elysée.