L’ONU réagit aux vidéos de la princesse Latifa et demande une preuve de vie

Nous sommes le 16 février lorsque la BBC et Sky News diffusent une vidéo datant de l’été 2020 de la princesse Latifa. La jeune femme de 35 ans explique craindre pour sa vie et être séquestrée dans une villa entourée de policiers armés par son père, l’émir de Dubaï Mohammed ben Rached al-Maktoum. « Je suis dans une villa, je suis otage, cette villa a été transformée en prison, il y a des barreaux aux fenêtres »

Ce vendredi, l’ONU réagissait à la détresse de la jeune femme qui avait déjà tenté de fuir son pays en voilier en 2018. L’Organisation demande aux Émirats arabes-unis de lui fournir des preuves de vie de la princesse Latifa. Selon Purepeople, l’ambassade des Emirats à Londres aurait de son côté affirmé que la princesse avait été « prise en charge » et que son état s’améliorait. « Nous espérons qu’elle reprendra une vie publique en temps voulu. »

Ce n’est pas suffisant pour la porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, Liz Throssell et le gouvernement britannique qui affirment avoir de « graves inquiétudes » au sujet de la princesse Latifa, dont les dernières nouvelles remontent à cet été. « Nous demandons plus d’informations et de précisions sur la situation actuelle », a déclaré la porte-parole.