La famille royale s’inquiète de l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey

La famille royale est inquiète après que le duc et la duchesse de Sussex ait annoncé accorder une interview exclusive de 90 minutes à Oprah Winfrey, sur CBS, au mois de mars.

Au programme de cette entrevue : la nouvelle vie du prince Harry et de Meghan Markle en Californie ainsi que l’arrivée de l’actrice dans la famille royale.

Et même si les parents d’Archie n’étaient pas obligés d’en informer la famille royale (puisqu’ils n’en sont plus des membres actifs), plusieurs experts affirment que cela aurait dû être fait. « Si vous voulez faire exploser une bombe nucléaire comme celle-ci, en faisant une énorme interview qui attirera sans aucun doute l'attention des médias mondiaux, la chose décente à faire serait de dire à la Reine que vous allez le faire », s’offusque Russell Myers, expert royal dans les colonnes du Daily Mail. D’autant que cette interview n’est pas sans rappeler celle qu’avait donnée la princesse Lady Diana en 1995 à la BBC. Elle s’était notamment confiée sur son isolement au sein de la famille royale, son mariage avec le prince Charles et aussi sur les infidélités de ce dernier avec Camilla Parker-Bowles. Des révélations qui avaient eux d’importantes conséquences au Royaume-Uni.