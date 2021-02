Santé: attention au «cœur brisé»

On n’en parle jamais. Il ressemble à un infarctus et il vous envoie parfois aux soins intensifs. Le « syndrome du cœur brisé » est bien connu des services de cardiologie mais pas du tout du grand public. Avec le Covid et son lot de stress, on craint même d’en diagnostiquer un peu plus. Le cœur gonfle au point de ne plus pouvoir se contracter. On sent une douleur dans la poitrine prise en étau. On se dit qu’on va mourir, que le cœur, déformé, va lâcher. Le point de départ ? Celui qui en est victime a subi un choc émotionnel intense, positif ou négatif. Le professeur de...