PPDA en mauvaise posture

L’ancien présentateur vedette du JT de TF1 revient bien malgré lui sous le feu des projecteurs pour une sombre affaire de rapports sexuels non consentis. Un scandale sexuel de plus dans le marigot parisien des médias. L’affaire a éclaté après les révélations de Florence Porcel, une auteure française qui affirme avoir été violée à deux reprises par Patrick Poivre d’Arvor. Une première fois en 2004 et une nouvelle fois en 2009. Des accusations graves que la jeune femme de 37 ans a décidé d’emmener devant la justice. Une plainte a été déposée pour viols et emprise psychologique....