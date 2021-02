Guy Lemaire: «Je quitte sans regrets»

L’instant sera sans doute entouré de marques de sympathie et d’une belle dose d’émotion. Fin de semaine, Guy Lemaire mettra un point final à sa longue carrière à la RTBF. Le magazine « C’est du belge » lui consacre une séquence en guise d’au revoir sur La Une. Visage familier, animateur apprécié, le journaliste et animateur a aujourd’hui 66 ans (il est né à Liège le 14 juin 1954). Retraité depuis 2016, il a joué les prolongations dans « Les ambassadeurs » au côté d’Armelle Gysen. On peut dire sans se tromper que pas un coin de Belgique, et en particulier de Wallonie,...