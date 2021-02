Harry et Meghan confirment leur rupture avec la famille royale

La Reine a « senti qu’elle ne pouvait plus faire durer la situation ». - EPA

À peine le duc et la duchesse de Sussex ont-ils annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant que l’attention des médias britanniques se focalisait sur leur décision définitive, au terme d’une année de réflexion aux États-Unis, de ne plus faire partie des membres actifs de la famille royale britannique. Ils ont donc choisi l’indépendance financière en privilégiant leurs juteux contrats avec Netflix ou Spotify plutôt que leur rôle officiel et le service de la Couronne. En conséquence, le palais de Buckingham a annoncé que le couple perdait ses derniers titres, après avoir confirmé son...