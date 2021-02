Raphaël: «On a besoin de croire à nouveau aux étoiles»

« Haute fidélité », plus qu’un titre, une promesse faite aux autres autant qu’à lui-même. Parce qu’en musique, la haute fidélité, c’est aussi la certitude d’être reconnu par ceux qui vous aiment et qui vous suivent. Autant de fidèles de Raphaël Haroche, le chanteur, auteur et compositeur autant que l’écrivain récompensé par le prix Goncourt de la nouvelle, qui jamais ne songeraient à lui reprocher d’emprunter des chemins de traverse, voire de s’être égaré parfois. Quand on aime, on ne compte pas, pas même les errances et surtout pas celles qui nous valent un album aussi réussi....