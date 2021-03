Anaïs Jeanneret: «L’écriture m’absorbe totalement»

Anaïs Jeanneret aborde deux thématiques auxquelles elle a été personnellement confrontée : la place de ces « femmes de » et le harcèlement en ligne.

Mariée plus de vingt ans avec un homme politique, Louise décide de claquer la porte. Fatiguée d’être trompée, considérée comme la « femme de » et découvrant les dossiers louches dans lesquels son mari est impliqué, elle demande le divorce. Une décision qui arrive un peu trop tard. Elle va être entraînée bien malgré elle dans la chasse aux sorcières médiatique qui éclate lorsque les malversations de son époux sont percées au grand jour. « Dans l’ombre des hommes » est le nouveau roman d’Anaïs Jeanneret. Si elle a bel et bien partagé la vie de l’homme d’affaires français...