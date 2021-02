D’après un roman centenaire

New York, 1870. La guerre de Sécession n’est déjà plus qu’un lointain souvenir dans la capitale économique des États-(ré)Unis dont la grande bourgeoisie a pris le contrôle. C’est dans ce contexte que rivalisent deux familles des plus aisées, où un jeune aristocrate héritier de l’une d’elles se fiance avec une jeune femme issue de l’autre. Mais le retour imprévu d’une cousine de la promise, partie jadis vivre en Europe avec un riche mari volage dont elle veut se séparer, vient brouiller la situation. Bien que toujours disposé à épouser May, Newland se rapproche d’Ellen la revenante, dont il...