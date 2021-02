Le prince Philip, époux d’Elizabeth II est hospitalisé depuis une semaine pour traiter une infection

L’état de santé du prince Philip préoccupe la presse britannique et internationale. Voilà une semaine que l’époux de la reine Elizabeth II, est hospitalisé à l’hôpital King Edward VII. Le palais n’avait pas précisé les causes de ses problèmes de santé jusqu’à maintenant. Il s’agirait d’une infection. Le palais ajoute dans son communiqué que le prince de 99 ans : « répondait au traitement, mais ne devrait pas quitter l’hôpital avant plusieurs jours ».

Bien que le prince reste à l’hôpital, la situation ne semble pas préoccupante. Ses enfants sont présents et le prince Edward, le plus jeune de ses fils a annoncé que le prince Philip allait « beaucoup mieux » : « Il a hâte de sortir, c’est ce qui est le plus positif » a-t-il ajouté sur la chaîne Sky News.

Plusieurs hospitalisations ces dernières années

Si le palais est discret sur la santé des membres de la famille royale, une source du palais avait tout de même précisé que le prince Philip n’était pas atteint du Covid-19. Il a d’ailleurs reçu sa première injection du vaccin, début janvier. Ce n’est pas la première infection du prince Philip. En juin 2017, il s’est retrouvé hospitalisé pendant deux jours pour soigner « une infection liée à une pathologie existante ». Fin décembre 2019, il y retourne pour quatre jours, toujours pour des problèmes de santé préexistants.