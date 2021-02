Julien Courbet insulté et son envoyé spécial poursuivi en direct dans «Ça peut vous arriver»

Souad avait acheté un véhicule par deux fois accidenté et alors très endommagé. Une fois le constat fait, l’homme a voulu se faire rembourser l’achat de sa voiture. Le gérant est reconnu responsable des vices cachés mais la société ne va pas répondre à sa condamnation malgré les pressions de la victime et des huissiers de justice.

« Ça peut vous arriver », l’émission diffusée sur M6 et sur RTL, tient pour mission défendre les consommateurs victimes de contentieux. Les situations déjà compliquées peuvent parfois s’envenimer quand les personnes incriminées ne souhaitent pas jouer le jeu. Ce mercredi 24 février, c’est suite à l’appel de Souad qui avait un problème avec une entreprise lui ayant vendu une voiture, que l’équipe de « Ça peut vous arriver » s’est rendue sur place.

Des insultes sur le plateau

Lors de l’émission, Julien Courbet intervient et tente de joindre par téléphone le responsable de la société. La réaction ne se fait pas attendre puisque le gérant assène le présentateur d’un : « Va te faire e… r tête de mort » puis a raccroché. Les personnes présentent sur plateau sont sonnées par cette attitude et tentent d’en rire. Julien Courbet répond « Et bien écoutez, je vais devoir vous laisser puisque ce monsieur m’a confié une mission. Je suis là dans 5 minutes ».