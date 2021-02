L’acteur Ronald Pickup est mort à 80 ans

L’acteur britannique s’est éteint cette semaine à l’âge de 80 ans. C’est son agent qui a fait l’annonce à la BBC : « Il s’est éteint en paix après une longue maladie, entouré par son épouse et sa famille. Il nous manquera beaucoup ».

Ces dernières années, l’acteur a surtout été connu pour son rôle de l’archevêque de Canterbury dans la première saison de « The Crown » mais aussi dans le film « Indian Palace » et sa suite. Le film était une comédie avec notamment Maggie Smith et Judi Dench qui jouaient des retraités partant vivre tous ensemble dans un palais en Inde.

Ronald Pickup a commencé sa carrière à 26 ans dans un épisode de Doctor Who et a ensuite enchaîné les rôles pendant plus de 50 ans. Il a suivi sa formation d’acteur à la Royal Academy of Dramatic Art avant cela. Il est aussi connu pour avoir joué dans Les heures sombres, Prince of Persia, Mission avec Robert De Niro