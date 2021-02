«Je le méprise»: Yann Moix s’attaque à Aymeric Caron sur «Balance ton post»

Ce jeudi 25 février, sur le plateau de « Balance ton post », Yann Moix qui fait partie de l’équipe d’Eric Naulleau s’est déchaîné sur le compte d’Aymeric Caron. Alors qu’Eric Naulleau commence à aborder la polémique des cantines à Lyon en France, qui proposeront des repas sans viande.

Yann Moix prend la parole et laisse libre cours à ses pensées : « Je trouve que dans tous les débats hystérisants il y a toujours du bon à prendre, et penser contre soi-même est quelque chose que j’adore faire ». Il enchaîne tout de suite avec : « Quelqu’un que je déteste par exemple comme Aymeric Caron, m’a donné quand même envie de manger moins de viande ». Le plateau s’amuse de l’attaque gratuite. Aymeric Caron est connu pour son militantisme anti-spéciste.

Gaspard Gantzer, invité sur le plateau et ancien candidat à la mairie de Paris réagit et lance : « Mais laissez Aymeric Caron tranquille ». Yann Moix ne s’arrête pas et répond : « Je le méprise idéologiquement pas humainement ».