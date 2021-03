À vendre: ancienne propriété belge de la reine d’Angleterre

Charles et Camilla y ont notamment séjourné.

David McGowan, l’actuel propriétaire des lieux, met en vente sa prestigieuse demeure de 950 m2, aux murs empreints d’histoires... et d’Histoire. - Ingrid Otto

Une simple annonce postée sur un site immobilier : un splendide manoir à la lisière de la forêt de Soignes est à vendre. Une demeure gigantesque de plus de 950 mètres carrés habitables située à Hoeilaart. Un bien de prestige comme on peut facilement en trouver dans la périphérie bruxelloise. À ceci près que cette maison datant de 1938 n’est pas n’importe laquelle… Ancienne propriété anglaise, « La Résidence » a vu défiler en son sein une myriade de dignitaires… et de têtes couronnées ! Il y a de ces maisons à l’âme un peu particulière, dont les murs sont chargés d’...