Il s’occupe de ses six petits-enfants, s’offre des randos à vélo et songe à un nouveau livre.

« Mes arrêts sur image » se vend bien : cela vous donne-t-il envie de sortir d’autres livres ?

On y réfléchit avec mon éditeur Kennes. D’autant qu’il est le partenaire officiel de la Fédération belge de football. On pense aux Diables rouges. Les décisions de 2021 sont déjà arrêtées. Ce contrat dure jusqu’en 2025, on aura sûrement des opportunités autour de l’équipe nationale. Je pourrais apporter ma petite pierre à l’édifice. Je sais combien le...