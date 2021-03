Après les auditions à l’aveugle et les battles, « The Voice Belgique » entame la phase des « lives ». Les candidats sélectionnés par BJ Scott, Henri PFR, Loïc Nottet et Typh Barrow chanteront en direct mais toujours sans public ! Maureen Louys, la présentatrice du concours du chant, se confie sur cette phase de la compétition.

Une nouvelle fois, le public sera absent du plateau…

Oui, c’est comme pour les...