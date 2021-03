Downton Abbey rouvre ses portes pour un long-métrage

Au sous-sol, Anna Smith astique l’argenterie. Aux étages, Lady Crawley enfile ses perles et une tenue de soirée. Son mari Robert est quant à lui dans la bibliothèque en train de se servir un petit verre de brandy. Tout est prêt, Downton Abbey va à nouveau ouvrir ses portes et recevoir en ses murs des millions de spectateurs. Après la première adaptation cinématographie de l’excellente série créée par Julianne Fellows, un deuxième long-métrage est sur les rails. Une bonne nouvelle pour les fans de la famille aristocratique anglaise et de ses employés.

