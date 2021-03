L’interview de Harry et Meghan: ils dynamitent la monarchie

Oprah Winfrey avait annoncé la couleur : « Aucun sujet ne sera écarté ! » Une bande-annonce « à l’américaine » de son entretien choc avec Meghan et Harry laissait peu de doutes sur le tsunami médiatique qui allait déferler sur la perfide Albion. Diffusée dans la nuit de samedi à dimanche, l’interview exclusive donnée par le petit-fils de la Reine et son épouse contient, comme on pouvait s’y attendre, son lot de « révélations ». Dans le jardin de leur nouvelle propriété californienne, le couple, visiblement plus uni que jamais, a multiplié...