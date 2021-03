Chasseurs de microbes (6)

Du XVIIe siècle à Louis Pasteur, Paul De Kruif raconte dans un livre passionnant l’existence hors normes et les découvertes magnifiques de grands savants, pionniers de la science et bienfaiteurs de l’humanité.

À cette époque, un autre prêtre nommé Needham, catholique convaincu, et qui s’imaginait savoir faire des expériences, acquérait une grande célébrité en Angleterre et en Irlande. On prétendait que les infiniment petits s’engendraient admirablement dans le jus de mouton. Needham envoya le rapport de ses expériences à la Société royale dont les doctes membres daignèrent être impressionnés.

Needham leur disait qu’après avoir pris une certaine quantité de jus de mouton chaud, il l’avait versé dans une bouteille qu’il avait soigneusement obturée, de...