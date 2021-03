Grammy Awards: des stars et des tubes pour surpasser la pandémie le temps d’une soirée

La popstar Dua Lipa, les rappeurs Megan Thee Stallion et Roddy Ricch, la révélation Billie Eilish: c’est un feu d’artifice de vedettes qui se succédera ce dimanche sur la scène des Grammy Awards pour tenter de transcender une année musicale marquée par la pandémie et de gigantesques manifestations antiracistes.

La cérémonie se déroule, presque un an jour pour jour après les premières fermetures de salles de concert américaines sous la menace du coronavirus, « dans et autour » du centre des congrès de Los Angeles. Les organisateurs insistent sur des conditions sanitaires très strictes et ont prévu pour seul public les artistes se produisant sur scène, les candidats et un petit nombre d’invités. La soirée de gala alternera performances live et séquences pré-enregistrées. Avec neuf nominations, c’est Beyoncé qui mène la danse. Elle est à ce jour l’artiste féminine comptant le plus grand nombre de nominations aux Grammy Awards, 79 en tout, à égalité avec Paul McCartney et juste derrière les recordmen toutes catégories: son propre époux Jay-Z et le légendaire Quincy Jones, qui en ont 80.

Son titre «Black Parade», sorti en juin dans la foulée des gigantesques manifestations antiracistes provoquées par la mort de George Floyd et d’autres Afro-Américains tués par la police, est cette année en lice pour les prestigieux Grammys de l’enregistrement de l’année et de la chanson de l’année. Mais Queen B. ne chantera pas dimanche soir et certains y voient un mauvais présage, rappelant les multiples revers qu’elle a déjà subis par le passé dans ces catégories généralistes, les plus prisées.

De nombreux experts parient plutôt sur Dua Lipa, révélation 2019 et qui a sorti avec succès un album disco et très dansant juste avant le confinement planétaire. Autre candidate solide, Taylor Swift a quant à elle sorti «Folklore», un album surprise aux accents simples et doux des pulls en mohair et du retour à la terre, au beau milieu de la pandémie.