À la télé ce soir: «Les chatouilles» et «Secrets d’histoire»

Odette a 8 ans lorsqu'elle est la victime de Gilbert Miguié, le meilleur ami de ses parents, qui arrache des moments d'isolement avec la petite fille pour la violer. Devenue adulte et danseuse professionnelle, Odette se débat avec les séquelles du crime : toxicomane, elle trouve finalement la force de se rendre chez une psychologue malgré le souvenir et la douleur, et se lance dans une thérapie pour tenter de sauver sa vie.

Victor-Emmanuel II, premier roi d'Italie, a réussi un véritable miracle au milieu du XIXe siècle : unifier toute la péninsule italienne sous un même drapeau, après des siècles de division et d'occupation étrangère. Son destin était pourtant loin d'être tracé ! Qui aurait cru que ce prince issu d'une branche cadette de la Maison de Savoie, monté sur le trône du Royaume de Piémont-Sardaigne, par les aléas d'une histoire tumultueuse, allait parvenir à faire d'un rêve ancien une réalité ? Faire d'un vieux pays une jeune nation. Ce roi au caractère à la fois rustique et insolite est avant tout un homme attachant et authentique, proche du peuple malgré les fastes de sa cour.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Network », à 20h50 sur TMC - Quatre étoiles

Oscar, Golden Globe et Bafta réunis du meilleur acteur pour l’admirable Peter Finch, à titre posthume hélas !, puisqu’il fut emporté par une crise cardiaque avant la cérémonie, à 60 ans. Faye Dunaway (meilleure actrice) et Paddy Chayefsky (meilleur scénariste) combinent aussi les deux statuettes US tandis que le réalisateur n’est pas oublié, du moins aux Golden Globes. « Main basse sur la télévision » en V.F. reste un fantastique suspense dénonciateur et toujours bien… d’actualité.

« Du rififi chez les hommes », à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles

Chassé de Hollywood par le maccarthysme – sur dénonciation d’Edward Dmytryk ! –, l’auteur de « La cité sans voiles » fut accueilli à bras ouverts en France, où il sera aussitôt primé à Cannes pour cette sensationnelle adaptation du roman d’Auguste Le Breton, avec en point d’orgue la séquence de « fric-frac » d’une bijouterie qui tient en totale haleine durant près d’une demi-heure, sans le moindre dialogue !

« Vénus Beauté (Institut) », à 21h00 sur TV5 Monde - Quatre étoiles

Souvent lourd et dispersé, le cinéma choral a aussi ses exceptions, et ce titre remporta quatre Césars, dont ceux du meilleur scénario et du meilleur réalisateur pour la fille de Micheline Presle qui a tiré sa révérence alors que sa maman est toujours bien vivante, à 98 ans. Jacques Audiard avait collaboré à l’écriture de ce défilé incroyablement savoureux.

« The patriot : Le chemin de la liberté », à 20h00 sur Club RTL - Trois étoiles

« Independence Day » en version… guerre d’Indépendance. Vive les États-Unis d’Amérique ! Qu’importe le message patriotique explicitement évoqué dans le titre original, c’est du grand cinéma d’action haut en couleur, avec de la violence, du suspense, de l’humour et surtout de l’épique avec le Mel Gibson de la grande époque.

« Showgirls », à 20h35 sur Tipik - Une étoile

Écrit par le Hongrois Joe Eszterhas –scénariste du « Music Box » de Costa-Gavras puis de « Basic Instinct » –, le titre a partiellement conservé ce côté provocateur qui fait… tout son charme.