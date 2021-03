Un ancien animateur de RTL arrêté par les agents d’«En route avec la police locale» (vidéo)

Hier soir, les téléspectateurs ont découvert une interpellation pas comme les autres dans « En route avec la police locale », sur RTL-TVI. Le 15 février dernier, l’animatrice Émilie Dupuis accompagnait deux agents lorsque ceux-ci ont repéré un automobiliste ne portant pas sa ceinture. Ils lui demandent de se mettre sur le côté de la route quand ils se rendent compte qu’en réalité, ils ont face à eux la voiture de… Jean Barbera, l’ancien animateur à l’accent très belge. Une interpellation qui a bien fait rire Émilie Dupuis.

Une interpellation sympathique

Il était alors 7h30, un lundi, et Jean Barbera partait de son domicile de Châtelet pour aller à la poste de Châtelineau. Un peu trop pressé, celui-ci a oublié de mettre sa ceinture de sécurité. Lorsqu’il a été interpellé, les agents lui ont demandé de présenter ses papiers et Émilie Dupuis n’a évidemment pas manqué d’aller lui parler. « Regarde, tu retrouves toutes tes équipes [de la télé], c’est formidable », blague-t-elle, ce qui le gêne un peu. « Vous n’êtes pas stressé par les caméras quand même ? », demande un agent. « Non, mais je n’aime pas être trop filmé dans ce genre de circonstances », avoue l’ancien animateur.